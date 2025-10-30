Presidente Maduro solicita al TSJ despojar de la nacionalidad a venezolanos que actúen como «vendepatria» e invasores

Una contundente acción constitucional fue anunciada por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, desde una visita a la Comuna «De Cara al Río», en el sector Brisas de Petare. El Mandatario reveló que ha solicitado al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) considerar la aplicación de la máxima sanción legal contra quienes colaboren con agresiones militares extranjeras.

El objetivo de la visita era mostrar los avances del Poder Popular en autogobierno y desarrollo productivo, pero la jornada sirvió también como plataforma para reafirmar la defensa integral de la nación.

El Jefe de Estado detalló la base legal de su solicitud, orientada a blindar la soberanía nacional ante escenarios de traición:

«He elevado al Tribunal Supremo de Justicia una consideración constitucional en base al artículo 130 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para que a cualquier vendepatria que se sume a un ejército extranjero y pretenda invadir a Venezuela, el TSJ autorice proceder a quitar la nacionalidad y lo que se requiera, de acuerdo a la Constitución», sentenció.

Denuncia a fascistas: «Peores que Vendepatria»

En el mismo acto, el Presidente Maduro arremetió contra actores de la oposición fascista que, desde el extranjero, promueven escenarios de intervención y pérdida de soberanía. El Mandatario señaló directamente a figuras como Leopoldo López y Yon Goicoechea, acusándolos de conspirar contra la estructura nacional del Estado.

«Ya han salido algunos, Leopoldo López y Yon Goicoechea, pidiendo que se instale una colonia gringa, y se elimine todo el Estado Nacional constituido en nuestro país», denunció el Presidente.

El Jefe de Estado calificó sus acciones como un grave acto de traición, vinculado a intereses personales y la corrupción: «Estos son peores que vendepatria, han vivido de la corruptela y están desde el extranjero en casas lujosas pidiendo que ataquen a Venezuela».

El Dignatario concluyó con un mensaje de firmeza y confianza en la capacidad de resistencia del pueblo venezolano: «Pero les digo, una vez más, que serán derrotados y nuestro pueblo va a imponer la paz con soberanía y unión perfecta de toda la nación».

T y F/ Prensa Presidencial