Presidente Maduro sostiene encuentro con el gobernador del estado Cojedes, Alberto Galíndez

Este jueves, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sostuvo una reunión con el gobernador del estado Cojedes, José Alberto Galíndez, reafirmando su compromiso de seguir impulsando acciones en favor del desarrollo nacional.

Este acercamiento se enmarca en la convocatoria que el mandatario realizó semanas atrás a los alcaldes y gobernadores de oposición electos en los comicios del 25 de mayo y 27 de julio, invitándolos a sumarse a una agenda de cooperación, paz y fortalecimiento democrático.

Durante la instalación oficial del Consejo Federal de Gobierno (CFG), celebrada ayer en el Palacio de Miraflores, Maduro anunció que Galíndez formará parte activa de este órgano, reconociendo su participación previa en la secretaría del mismo.

Con la puesta en marcha del CFG, el presidente subrayó que gobernadores y alcaldes tienen la responsabilidad de respaldar al Poder Popular en la ejecución de sus iniciativas, brindando apoyo técnico, logístico y financiero.

Finalmente, el jefe de Estado reiteró que este nuevo escenario político, marcado por la incorporación de líderes opositores en funciones de gobierno, representa el surgimiento de una oposición renovada, con el deber de ejercer una gestión eficiente y comprometida con el pueblo.

T/Yorcellys Bastidas

F/Prensa Presidencial