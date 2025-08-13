Presidente Maduro sostiene reunión con alcaldes de oposición democrática en Miraflores

Desde el salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros sostiene una reunión de trabajo con los 50 alcaldes y alcaldesas de la oposición democrática electos el pasado 27 de julio, para el período 2025 -2029.

Encuentro que se realiza a propósito del llamado del jefe de Estado al diálogo para consolidar de manera conjunta el desarrollo de la nación en pro beneficio del pueblo venezolano, a través de las Siete Transformaciones (7T) que ahora es Ley Orgánica. Un diálogo fructífero que permite avanzar en los proyectos ya establecidos.

Es importante destacar que esta reunión, representa una nueva etapa para la oposición democrática, en la que el presidente Maduro instó al cese de las sanciones, del bloqueo económico, porque el pueblo venezolano quiere paz.

Partidos como Copei, Acción Democrática, Fuerza Vecinal, Un Nuevo tiempo, Movimiento Ecológico se dieron cita en el Palacio de Miraflores para afinar los lineamientos en esta nueva etapa de trabajo, lo que evidencia que el mandatario nacional apuesta en el entendimiento a pesar de las diferencias políticas, para vivir en paz, en sana convivencia.

El reconocimiento del presidente Nicolás Maduro como máxima autoridad del país, es el cierre de un ciclo electoral en medio de los grandes desafíos que vive el país, por lo que el jefe de Estado instó a que las 24 regiones del país trabajen además por la seguridad, protección de la paz del pueblo, que rechaza las ideologías de odio, de guerra civil, de sanciones, un pueblo que lo quiere es que le atiendan sus asuntos de manera integral y permanente, en pro de la construcción del Poder Popular, pues se estima que para el 2027 estén constituidas las seis mil comunas en el territorio nacional.

T y F/ VTV