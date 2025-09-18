Presidente Maduro supervisa avances de la recuperación de las escuelas realizado por las Bricomiles

Con motivo del nuevo año escolar, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, supervisa desde La Guaira los avances de las Brigadas Comunitarias Militares para la Educación y la Salud (Bricomiles) para la recuperación de las escuelas.

Desde el Complejo Urbanístico Hugo Chávez, el Mandatario Nacional realiza una visita con la finalidad de impulsar la Cuarta Transformación del Plan de la Patria, un plan enfocado en el sector social y en la renovación del modelo de protección humanista para el buen vivir de los venezolanos.

En esta comunidad, que alberga a 21.879 habitantes y más de 3.900 familias, el Jefe de Estado recorrió el territorio para verificar la ejecución y los avances de los proyectos aprobados en las Consultas Populares de 2024-2025. La comunidad, organizada en la Comuna Socialista Hugo Chávez y 17 Consejos Comunales, es un ejemplo del fortalecimiento del Poder Popular.

A continuación, los proyectos en marcha:

Proyectos 2024:

Ambulatorio Sabaneta de Barinas: En su tercera fase de ejecución para la culminación de la obra.

Adquisición de kits de herramientas: Aprobación de la compra de desmalezadoras, motosierras, esmeriles, palas, picos, escardillas, chicuras, machetes y carretillas para el mantenimiento de las áreas comunes.

Proyectos 2025:

Impermeabilización de techos: Aprobación del proyecto para los 196 edificios del urbanismo.

Cerco perimétrico: Construcción de una cerca para el Instituto de Educación Especial Urimare.

Financiamiento para equipamiento del hogar: Aprobación para la compra de electrodomésticos, aires acondicionados, televisores, cafeteras, licuadoras y Airfryers para la comunidad.

Financiamiento a jóvenes emprendedores: Apoyo económico a 21 jóvenes a través de la consulta de la juventud.

Recuperación de Espacios Educativos

Durante su visita, el Presidente Maduro destacó los avances en el sector educativo, que se han consolidado como un pilar fundamental de las políticas sociales del Gobierno Bolivariano.

Instituto de Educación Especial «Urimare»

Creado en 2016, este centro educativo para niños y niñas con necesidades especiales cuenta con 8 aulas, divididas en: una de educación inicial, seis de primaria y una transitoria. La institución, que atiende una matrícula de 72 estudiantes de entre 3 y 13 años, fue rehabilitada gracias a un proyecto de las Consultas Populares.

Actualmente, el preescolar y el comedor se encuentran habilitados al 100%, con un servicio activo a través del Programa de Alimentación Escolar (PAE).

Escuela Nacional Willian Lara

Fundada en 2015, esta escuela primaria atiende a una matrícula de 748 estudiantes en los turnos diurno y vespertino, con el apoyo de 38 profesores.

La E.N. Willian Lara fue recuperada integralmente por las Brigadas Comunitarias Militares para la Educación y la Salud (Bricomiles). Gracias a su labor, se impermeabilizaron los techos, se rehabilitaron los baños, los salones de clases y el comedor. Además, se activaron un aula de computación y un laboratorio de química completamente equipados, evidenciando el compromiso del Estado con la calidad educativa.

Estas acciones, impulsadas con el fin de acelerar la recuperación del Estado de Bienestar, sus misiones y grandes misiones, reafirman los valores del socialismo venezolano.

