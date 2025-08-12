Presidente Maduro: Tenemos que renovar la lealtad

Durante un acto celebrado en La Guaira para impulsar el Plan Cuadrantes de Paz en los Circuitos Comunales, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hizo un llamado enfático a la renovación constante de la lealtad hacia el país. “La lealtad no es cosa del pasado ni se vive a medias. O se es leal hoy, o no se es nunca”, afirmó, instando a quienes dudan o vacilan a hacerse a un lado. Según el mandatario, el pueblo venezolano avanza con fuerza, sin que nada ni nadie pueda detenerlo, y reafirmó que la nación está destinada a ser libre bajo cualquier circunstancia.

Maduro destacó la importancia de las Siete Transformaciones (7T), presentándolas como el principal instrumento del Estado para enfrentar los desafíos actuales. “No lanzamos misiles ni entregamos armas como otros gobiernos. Nuestra fuerza es humanista, basada en ideas justas. Las 7T son nuestra arma letal”, expresó, diferenciando el enfoque venezolano de otros modelos de poder.

El presidente también instó a los ciudadanos a mejorar constantemente en todos los ámbitos de la vida, desde la familia hasta la educación. “Los bolivarianos amamos esta tierra y cada día nos esforzamos por defenderla. Somos los herederos de Bolívar y Sucre, y no tememos a ningún imperio”, aseguró, reforzando el espíritu de resistencia y orgullo nacional.

T/Yorcellys Bastidas

F/Prensa Presidencial