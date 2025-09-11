Presidente Maduro: «Todo apunta a que este año vamos a tener un crecimiento del 9 % del PIB»

Durante una jornada dedicada al impulso productivo en el estado Miranda, el presidente Nicolás Maduro anunció que Venezuela podría cerrar el año con un crecimiento del 9 % en su Producto Interno Bruto (PIB), señalando que la economía nacional continúa diversificándose.

“Estamos construyendo una nueva economía. Hemos superado los embates de la guerra económica, las sanciones y el bloqueo. Hoy somos un país más fuerte, más autosuficiente. Producimos lo que consumimos y garantizamos la estabilidad económica con esfuerzo y trabajo”, expresó el mandatario.

Maduro también planteó que el próximo objetivo es escalar hacia una nueva etapa de desarrollo que permita a Venezuela convertirse en un importante exportador de alimentos. En ese sentido, reconoció el papel de los empresarios y emprendedores privados que, con visión y dedicación, contribuyen al crecimiento económico y al bienestar de las familias venezolanas.

Durante su visita a una planta avícola en Miranda, el presidente destacó que la empresa produce actualmente 90 mil pollos diarios, lo que le permite proyectar un crecimiento del 8 % en su capacidad productiva este año, con miras a expandirse aún más en el próximo período. Este avance, dijo, se alinea con el incremento del PIB nacional.

El jefe de Estado hizo un llamado a todos los sectores productivos —empresarios, trabajadores y emprendedores— a continuar fortaleciendo el modelo económico basado en el esfuerzo colectivo. “Este milagro económico es obra de quienes creen en Venezuela y trabajan por ella, sin esperar nada más que lo que podamos construir juntos”, afirmó.

Finalmente, exhortó a las empresas a redoblar esfuerzos para garantizar el abastecimiento interno y generar excedentes que puedan ser exportados. “Queremos que nuestras cadenas de distribución lleguen a toda América Latina y el Caribe, llevando productos hechos con el trabajo y el amor del pueblo venezolano”, concluyó.

T/Yorcellys Bastidas

F/Prensa Presidencial