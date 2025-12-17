Presidente Maduro: «Todo el mal que nos trata de hacer el imperio estadounidense se va convirtiendo en bendiciones»

«Todo el mal que nos trata de hacer el imperio estadounidense hoy, se va convirtiendo cada vez más en bendiciones de vida, de lucha, de independencia, de prosperidad y, sobre todo, de futuro garantizado de esta Patria venezolana».

Estas palabras las pronunció durante su discurso al cumplirse 195 años de la siembra del Libertador «Simón Bolívar» y en la que evocó el espíritu libertario del prócer venezolano.

«Por un lado con un libro de Bolívar y la palabra bolivariana, y por otro lado con el fusil, el misil y el tanque, combatiendo para defender nuestra patria que es sagrada y nuestra tierra que es nuestra», expresó con profundo orgullo patrio el Jefe de Estado, tras narrar la historia de su familia hasta llegar a tierras venezolanas.

T/Prensa Presidencial