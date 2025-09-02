Presidente Maduro: “Una conciencia mundial se está levantando contra el colonialismo”

El presidente de la República, Nicolás Maduro, afirmó este martes que se está despertando una conciencia global para frenar el colonialismo y el supremacismo, en medio de las amenazas y acciones injerencistas de Estados Unidos en América Latina y el Caribe.

“El supremacismo colonialista nos vio así en el pasado, y nos ve igual hoy. Sin embargo, una conciencia mundial se está levantando para impedir que un nuevo colonialismo se imponga en nuestra América ni en el mundo”, escribió el mandatario en su canal de Telegram.

Maduro recordó, además, el genocidio de los pueblos indígenas hace más de 500 años y advirtió que sus herederos intentan repetir esos crímenes en la actualidad.

