Presidente Maduro: Venezuela consiguió su camino para la liberación de todas nuestras fuerzas productivas

El Balance de los Motores Productivos de Venezuela 2025, llevado a cabo en la ciudad de Caracas, ha sido el escenario para que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, demuestre la democratización de la inversión para el desarrollo económico del país.

«Con las grandes políticas nacionales, de todos los 14 motores, nos dan el nuevo modelo económico diversificado, no dependiente, productivo y puesto al servicio del desarrollo integral de la Nación. Quiere decir que, Venezuela consiguió su camino para la liberación de todas nuestras fuerzas productivas», sentenció el Mandatario Nacional ante los resultados de los grandes avances y logros económicos de este 2025.

El Jefe de Estado explicó que cada uno de 14 motores está asentado en la realidad del país, «tienen fuerzas productivas propias, tienen energía, tienen producción, tienen producto. Cada motor tiene su política específica para favorecer su desarrollo. Cada motor tiene su equipo».

Junto a la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, el presidente Maduro reconoció los grandes esfuerzos y logros alcanzados con el Consejo Nacional de Economía en el que se valoran todas las opiniones, tanto de los más grandes con capitales nacionales e internacionales, así como la de los más pequeños: emprendedores, emprendedoras.

En este mismo orden de ideas, recordó que Venezuela viene de grandes perturbaciones. «Yo dije, y lo repito hoy, porque es mi guía, mi poder no es de este mundo, no es material, mi poder viene de Dios, porque yo soy David contra Goliath y nuestro pueblo es David contra Goliath», dijo el Dignatario Nacional para destacar que el país está trabajando para su bien.

T/Con informacion de Prensa Presidencial