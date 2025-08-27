Presidente Maduro: Venezuela es un país admirado en el mundo

El presidente de la República. Nicolás Maduro, afirmó este miércoles que Venezuela es reconocida y querida internacionalmente.

Tras recibir en el Palacio de Miraflores las Cartas Credenciales de nuevos embajadores acreditados en Caracas, el mandatario afirmó que su gobierno continúa trabajando bajo los principios de autodeterminación, soberanía, igualdad entre Estados y un enfoque humanista en la diplomacia.

Maduro subrayó que el país suramericano mantiene “grandes metas” de cooperación con África, Europa, Asia y Euroasia. Asimismo, destacó la solidaridad de gobiernos extranjeros frente a las recientes amenazas emitidas por Estados Unidos.

En ese contexto, aseguró que Venezuela continúa en la defensa de su territorio ante las amenazas del imperialismo norteamericano.

“Venezuela está defendiendo con serenidad y firmeza su derecho a la soberanía, a la integridad territorial a la paz y estamos venciendo”, enfatizó.

Calificó de extraordinaria la diplomacia del país debido a que representa la dignidad del Pueblo.

“la Diplomacia Bolivariana de Paz, nuestra diplomacia, viene de Bolívar y de Chávez. Es una diplomacia de altura, fina, admirada y que representa el corazón de un Pueblo noble de toda Venezuela”, destacó.

Recalcó que la nación bolivariana siempre ha dado un mensaje de amistad al mundo “y de valentía también porque no le bajamos la mirada a nadie, ni hoy ni nunca no le bajamos la cara a nadie, no nos creemos más que nadie porque no somos supremacistas, pero no aceptamos el supremacismo de nadie”.

T/CO