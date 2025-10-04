photo_5116150217228094361_y

Presidente Maduro: «Venezuela jamás se humillará ante ningún imperio, tenga el poder que tenga»

DestacadaNacionales
El presidente de la República, Nicolás Maduro, recalcó que «Venezuela jamás se humillará ante ningún imperio, tenga el poder que tenga y llámese como se llame».
Durante la clausura de la Conferencia Internacional: «Colonialismo, Neocolonialismo y los despojos territoriales del imperialismo occidental», Maduro sentenció que los venezolanos «le daremos en su justa medida una lección moral, ética y política a ese imperio en los años que están por venir».
En este sentido, el mandatario Nacional reiteró que «nuestro pueblo es pacífico y contento».
La conferencia Internacional «Colonialismo, Neocolonialismo y los despojos territoriales del imperialismo occidental», desarrollada este 2 y 3 de octubre, contó con la participación especial de 137 representantes internacionales de 59 países, entre ellos intelectuales y actores de gobierno.
El encuentro fue propicio para debatir y denunciar estructuras hegemónicas que afectan la soberanía de las naciones.
T/CO

Comments are closed.