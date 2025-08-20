Presidente Maduro: Venezuela se erige en bastión de paz soberana frente a los imperios

Durante un acto celebrado en la comunidad de El Guarataro, el presidente Nicolás Maduro reafirmó la fortaleza del país frente a cualquier amenaza externa, al anunciar la expansión del sistema de seguridad territorial con el despliegue de 299 Cuadrantes de Paz en Caracas. “Que lo sepa el mundo: Venezuela tiene con qué defenderse, y por eso estamos en paz”, expresó con firmeza el mandatario.

Desde la Comuna Socialista Antonio José de Sucre, Maduro envió un mensaje directo a las potencias extranjeras, destacando que la Revolución Bolivariana se sostiene sobre un modelo de autodeterminación, respaldado por la organización popular y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). Según sus palabras, la paz del país no se construye desde la debilidad, sino desde la preparación y la unidad.

El jefe de Estado resaltó que esta nueva fase del plan de seguridad se basa en la “unión perfecta” entre el pueblo, las fuerzas militares y los cuerpos policiales. Esta sinergia, que ya contaba con 146 cuadrantes en su etapa inicial, se amplía ahora a 299 dispositivos distribuidos en los circuitos comunales de la capital.

Para garantizar su operatividad, el Gobierno ha implementado un despliegue logístico que incluye tecnología de punta en comunicaciones, patrullaje motorizado, y sistemas de respuesta inmediata ante cualquier situación que amenace la tranquilidad de las comunidades.

Esta expansión, según el Ejecutivo, consolida el modelo bolivariano de seguridad nacional, enfocado en la defensa desde lo local y en la construcción de un país soberano, libre de injerencias externas y comprometido con el camino hacia el socialismo.

T/CO con información de Prensa Presidencial