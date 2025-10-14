Presidente Maduro: Venezuela tendrá en el último trimestre del año más producción y abastecimiento pleno

Este lunes, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela anunció el inicio de una nueva etapa en el proceso de estabilización económica del país, centrada en los 13 Motores de la Agenda Económica Bolivariana. Esta segunda fase busca consolidar un modelo productivo capaz de sustituir completamente las importaciones, fortalecer el sistema financiero y garantizar el abastecimiento pleno en todo el territorio nacional.

El mandatario destacó que, pese a las presiones externas y los intentos de desestabilización por parte del Gobierno de Estados Unidos, la economía venezolana ha demostrado capacidad de resistencia y recuperación. “Estamos construyendo un círculo virtuoso que, a mediano plazo, nos permitirá alcanzar una economía sólida, soberana y autosustentable”, afirmó.

Durante su intervención, el presidente señaló que los ataques psicológicos y las amenazas militares intensificadas entre agosto y octubre tienen como objetivo dañar la economía nacional. Sin embargo, aseguró que estas acciones han sido contenidas gracias a la unidad del pueblo y a las políticas de defensa económica implementadas por el Ejecutivo.

“Los extremistas que promueven la invasión y el caos no han logrado su cometido. Hemos resistido y seguimos avanzando”, expresó con firmeza.

En relación con la temporada decembrina, el jefe de Estado celebró el incremento del 10% en las ventas, lo que, según indicó, refleja un ambiente de recuperación y dinamismo económico. “Nos preparamos para unas Navidades felices, con producción nacional, empleo digno y abastecimiento garantizado para todas las familias venezolanas”, aseguró.

Finalmente, el presidente Maduro subrayó que el pueblo ha comprendido que atacar la economía es atentar contra sí mismo. Reiteró que su gestión no responde a intereses particulares, sino al bienestar colectivo. “No soy presidente para enriquecer a élites. Estoy aquí para dirigir una economía que beneficie a todos los venezolanos”, concluyó durante el segmento “Zona Digital” de su programa Con Maduro +.

T/Yorcellys Bastidas

F/Prensa Presidencial