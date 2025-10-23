Presidente Maduro: Venezuela tiene aceitada su maquinaria para la defensa de la paz

“Gracias a muchos amigos en el mundo, Venezuela tiene un equipamiento para garantizar la paz”, destacó el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, al aseverar que mientras la amenaza militar gringa ronda en el mar Caribe, la patria tiene aceitada su maquinaria para la defensa de la integridad territorial, la libertad y la paz del pueblo.

Durante el acto de juramentación de la Comisión Promotora para la Constituyente Obrera, realizada en Parque Central, Caracas, el jefe de Estado compartió con cientos de delegados de la clase trabajadora, y les aseguró que los ejercicios militares, populares y policiales que se han desplegado en los diversos estados, y en especial este jueves en las costas venezolanas, con total éxito.

Felicitó a todos los milicianos, milicianas, soldados, soldadas, oficiales y cuerpos policiales, así como a los grupos de comando del país. “Porque vamos, mira, aceitando la maquinaria, ¿cuál maquinaria? ¡Aceitamos la maquinaria de la paz, la paz, la paz, la paz!”.

Comentó que mientras muchas familias dormían, los efectivos se activaron para la defensa de las costas con sus fusiles y misiles. “Y todo el equipo de armamento pesado que afortunadamente el Comandante Chávez compró para el país, gracias al presidente Putin, gracias a Rusia, gracias a China”.

Unión y defensa nunca vista en 100 años

Insistió en que, en estas 10 semanas de amenaza imperialista, de guerra psicológica, se hacen las tareas con serenidad y tranquilidad para cumplir con los deberes y con una unión, un fervor patriótico que nunca se había visto en Venezuela, desde los tiempos de Cipriano Castro, en la unión y fervor patriótico para defender lo que es de los venezolanos.

“Porque, ¿quién dijo que Venezuela pertenece a los gringos? ¿Alguno de ustedes la vendió? ¿Quién dijo que nosotros teníamos que ser esclavos de los gringos? Ni colonia ni esclavos, independencia y libertad para toda Venezuela y para toda nuestra América”, planteó.

Adelantó que el éxito total de este ejercicio en desarrollo se va a mantener por 72 horas, “porque ahora hay que fijar todos los puntos”. “Se fija todo, lo que es vigilancia, patrullaje y reacción diaria, patrullaje normal, sorpresivo y reacción, que si vienen unos bichos mercenarios entrando por no sé dónde, todo el mundo movilizado, se les cae encima y santa paz, como dirían: santa paz que nos cobija, santas bendiciones que nos cobija de nuestro Dios, el Creador Omnipresente, porque Dios está con nosotros, ¿y contra nosotros quién?”.