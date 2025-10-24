Presidente Maduro visita la Comuna Agroecológica Turística «El Gran Topo», para impulsar la producción de alimentos

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, asistió a la Comuna Agroecológica Turística «El Gran Topo», ubicada en el sector Colina Bella, a la altura del Km 5 al 9, de la Autopista Caracas – La Guaira, para supervisar los avances en la producción de alimentos y el desarrollo del importante proyecto del parador turístico comunal.

La Comuna El Gran Topo, que agrupa a los consejos comunales La Peña de Zamora, Colina Bella, Taparitas, La Rampa, Cerro Negro, El Topo y El Paují del Topo, es un ejemplo de organización popular y soberanía alimentaria. Cuenta con la participación de aproximadamente 180 comuneros, dedicados a la producción agroecológica de una amplia variedad de alimentos, incluyendo frutas, hortalizas, huevos, maíz blanco, pimentón, cilantro, ají dulce, aguacate, zanahoria y proteína animal (cerdo y gallinas ponedoras), abasteciendo a la comunidad a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

El Mandatario nacional se encuentra acompañado por la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez; el ministro de Agricultura Productiva y Tierras de Venezuela, Julio León Heredia; el ministro de Comunas, Movimientos Sociales y Agricultura Urbana, Ángel Prado; y el ministro de Defensa, GJ Vladimir Padrino López.

Parador Turístico El Gran Topo

Uno de los principales focos de la visita presidencial es el proyecto del Parador Turístico El Gran Topo, un lugar destinado a convertirse en un nuevo punto de interés en Caracas. El desarrollo de este mirador turístico forma parte fundamental de los proyectos del Poder Popular, buscando potenciar el eje agroecológico y turístico de la zona.

El compromiso para la culminación de esta obra se remonta a la primera Consulta Popular del 21 de abril de 2024, y fue refrendado personalmente por el presidente Nicolás Maduro, el 10 de abril del 2025, en el sector El Limón, donde se comprometió, junto a la Corporación Juntos Todo es Posible, a materializar el proyecto. La Comuna ha avanzado de manera significativa en este esfuerzo, recibiendo el respaldo del Gobierno Nacional. De hecho, el Ministerio del Poder Popular para el Turismo validó la Ruta Agroturística Comunal El Topo, el pasado 22 de agosto de 2025, un reconocimiento a su potencial.

Atención integral

Durante la visita, el Jefe de Estado constata los avances en proyectos priorizados por la comunidad en las subsiguientes Consultas Populares:

-La segunda Consulta (25 de agosto 2024) se enfocó en las obras de electricidad.

-La tercera Consulta (02 de febrero 2025) priorizó la vialidad y la construcción de la Casa Comunal.

Adicionalmente, se atendieron las necesidades de la juventud, emanadas de la Consulta Popular de la Juventud, que incluyen:

– La instalación de la red de Internet y una Casa Cultural para la formación de jóvenes.

– El equipamiento tecnológico para cada comunidad que conforma la comuna.

T y F/ Prensa Presidencial