Presidente Maduro y primera dama Cilia Flores se encuentran en buen estado de salud

En una reunión con el ministro del Poder Popular para la Comunas, Movimientos Sociales y Agricultura Urbana, Ángel Prado, el diputado a la Asamblea Nacional (AN), Nicolás Maduro Guerra, informó que el presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores se encuentran en buen estado de salud.

A través de sus redes sociales, Prado indicó que durante el encuentro se comentó que el jefe de Estado, secuestrado junto a su esposa por Estados Unidos (EEUU), está muy pendiente del país y que, además, “tienen mucha confianza en el Pueblo que va luchar y va defender la paz y la integridad de nuestro territorio”.

Asimismo, detalló que el mandatario está al tanto de la próxima Consulta Popular Nacional de las Comunas anunciada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez como un mensaje a los Consejos Comunales y Comunas del país para la consolidación del nuevo Estado Comunal.

REDACCIÓN MAZO