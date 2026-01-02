Presidente Maduro y Ramonet constatan la estabilidad social durante recorrido por la capital

En un recorrido histórico y social por el corazón de la capital venezolana, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y el intelectual Ignacio Ramonet conversaron sobre la transformación urbana, la memoria política y el dinamismo económico que definen a la Gran Caracas en este inicio de 2026.

Durante el trayecto, el Jefe de Estado destacó la majestuosidad de El Silencio, obra de Carlos Raúl Villanueva, rescatando su valor como proyecto pionero de vivienda para la clase trabajadora. El Mandatario recordó que este espacio ha sido escenario de hitos fundamentales, como la visita de Fidel Castro en 1959 y el histórico cierre de campaña del Comandante Hugo Chávez el 4 de octubre de 2012 bajo el recordado «Cordonazo de San Francisco», evento que el propio Ramonet describió como una experiencia inolvidable de conexión popular bajo la lluvia.

Al transitar por la avenida Bolívar y la zona de La Hoyada, ambos interlocutores observaron la «actividad comercial inaudita» que pulsa en la ciudad, donde habitan cerca de 6 millones de personas. Ramonet enfatizó que este movimiento es un indicador claro de la normalidad y la vitalidad que atraviesa el país en este momento. Por su parte, el presidente Maduro analizó el fenómeno de la proliferación de motocicletas, señalando que la prosperidad de las empresas ensambladoras y las facilidades de acceso al crédito han masificado este medio de transporte.

No obstante, el líder bolivariano hizo un llamado a la conciencia vial, anunciando un refuerzo en las campañas de prevención para proteger a las familias ante el incremento de la movilidad urbana. Continuaron con una reflexión sobre la belleza renovada de Caracas, una ciudad que hoy muestra su mejor rostro a través del trabajo y la cotidianidad de su pueblo.

T y F/Prensa Presidencial