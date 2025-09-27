Presidente Maduro: Zonas definidas con Colombia van «viento en popa»

El presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró que la Zona Binacional de Paz y Soberanía °1 con Colombia «marcha bastante bien», las tres zonas «van viento en popa», en cuanto a la coordinación militar y policial, así como el crecimiento económico.

Así lo declaró el mandatario nacional, quien lideró este viernes los actos por el XX Aniversario del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb).

Maduro expresó que la Zona de Paz y Soberanía °1 con Colombia marcha bastante bien, «con buena coordinación militar y policial».

Asimismo, mencionó que los planes económicos, que incluyen inversión y sustitución de importaciones comerciales, apuntan al crecimiento económico de la zona. «Marchan bien», subrayó. El jefe de Estado informó que en la Zona °3, la del Amazonas, hubo reunión de los gobernadores de lado y lado con todas las fuerzas vivas de la región. A esta reunión también asistieron el embajador de Colombia en Venezuela, Milton Rengifo, y el embajador venezolano en el país vecino, Carlos Martínez Mendoza.

«Las tres zonas definidas con Colombia van viento en popa», reforzó.

Recordó que ha conversado con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, a quien ha dicho «que avancemos aún más en unir las fuerzas económicas, sociales, institucionales, políticas, militares y policiales de Colombia y Venezuela», en la lucha que mantienen ambos países para la protección mutua «y para liberar esta región de grupos generadores de violencia, de grupos criminales de narcotráfico».

T/CO