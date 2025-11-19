Presidente Maduro participa en el encuentro de oración por la paz

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, tal como lo había anunciado ayer, participa este martes de un Encuentro de Oración por la Paz, desde el salón Ayacucho, en el Complejo de Miraflores, en Caracas.

En la cita, acompañan al Mandatario Nacional el jefe de gobierno de Caracas, Nahum Fernández; el presidente de la Mesa Ministerial Nacional, apóstol Dan Suárez; el alcalde del municipio Vargas del estado La Guaira, Cnel. José Manuel Suárez Maldonado; y el diputado a la Asamblea Nacional y vicepresidente de Asuntos Religiosos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Nicolás Maduro Guerra, entre otros.

Como invitados, se encuentran el líder nacional de la Iglesia Pentecostal y presidente del Partido Organización Renovadora Auténtica (ORA), Apóstol Oswaldo Zamora; el obispo de la Iglesia Universal de Venezuela, Colombia, América Central y del Caribe, Djalma Becerra, y el profeta de Dios, David Edward Owuor Ujiji, proveniente de Kenia; y el arzobispo del Ministerio de Arrepentimiento y Santidad en Venezuela, Herbert Ayer.

La actividad se realiza luego de que el Jefe de Estado recibiera una carta de un pastor de Michigan, en Estados Unidos, en el que recibió el apoyo de esta comunidad religiosa y le manifestó su deseo de realizar una jornada de oración, en respaldo a su llamado a la paz y a la unión, tras cumplirse más de 14 semanas de asedio imperial en el fachada venezolana del mar Caribe.

T y F/Prensa Presidencial