Presidente Nicolás Maduro acompaña a la juventud comunera en marcha en Caracas

El presidente de la República, Nicolás Maduro, se unió este jueves a la marcha de la juventud comunera que recorrió las calles de Caracas desde el Parque del Oeste hasta El Calvario, en una movilización para reafirmar el compromiso con la construcción del país en paz y levantar su voz frente a la amenaza imperial.

El jefe de Estado se incorporó al recorrido a la altura del Puente República, mostrando respaldo a la juventud organizada en comunas y proyectos comunitarios. La movilización contó con la presencia del ministro de las Comunas, Ángel Prado, quien destacó la participación de los jóvenes en la planificación y gestión de las comunas, así como su papel protagonista en la vida política y social del país.

“Hoy en esta marcha hemos visto mucha juventud, con mucha simbología comunera, incorporada a las asambleas y convocando al pueblo a participar en los procesos de votación”, señaló Prado, resaltando la importancia de la movilización como muestra de apoyo al presidente y a la política de empoderamiento juvenil.

La jornada refleja la relevancia de la juventud comunera en Venezuela, que participa activamente en proyectos comunitarios, escuelas de arte y oficio, y otras iniciativas sociales, además de su respaldo a la gestión del Gobierno Nacional ante las amenazas externas.

La marcha también es un antecedente del próximo 23 de noviembre, cuando los jóvenes participarán masivamente en la Consulta Popular Nacional para decidir sobre sus proyectos comunales, consolidando la democracia directa y el protagonismo juvenil en el país.

T/CO