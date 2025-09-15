Presidente Nicolás Maduro califica despliegue naval de EE. UU. como una agresión militar

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, ha declarado que la creciente presencia militar de Estados Unidos en el sur del Caribe no es una simple «tensión», sino una «agresión en camino».

En una rueda de prensa con medios internacionales, el mandatario denunció que el despliegue se sustenta en mentiras y busca crear un pretexto para un posible ataque contra el país.

Ese despliegue «tiene como excusa puras mentiras», que han sido rebatidas por informes de Naciones Unidas, de la Unión Europea y de las propia DEA de EE.UU.

En su criterio, la presencia amenazante del Ejército estadounidense se ha sustentado en una mentira para fabricar un expediente «que justifique una escalada, que justifique un incidente militar y un ataque contra Venezuela, un ataque criminal».

Aseveró que si Venezuela tiene que tomar las armas, el Pueblo lo hará con serenidad.

El Jefe de Estado afirmó que con mentiras pretenden fabricar un expediente que justifique una escalada y justifique el ataque criminal contra Venezuela.

En ese sentido, aseveró que no es una tensión es una agresión en toda la línea, judicial, política, diplomática y en camino de carácter militar. «Venezuela está facultada por las leyes internacionales, para hacerle frente integralmente a esta agresión: No es una tensión, es una agresión», enfatizó.

Maduro aprovechó la ocasión para felicitar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), por su moral, por su cohesión, por su disciplina y su capacidad de acción.

Asimismo, felicitó a todo el Pueblo venezolano, por su temple y disposición a defender la Patria.

T/CO