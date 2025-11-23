Presidente Nicolás Maduro celebra sus 63 años y reafirma su compromiso con la Revolución Bolivariana

Este 23 de noviembre de 2025, el presidente Nicolás Maduro Moros celebra su sexagésimo tercer cumpleaños en un momento clave para la Revolución Bolivariana.

La fecha destaca una trayectoria forjada desde las bases del movimiento sindical, donde Maduro inició como conductor de autobuses y dirigente obrero, hasta convertirse en una figura clave de la Revolución Bolivariana, en estrecha alianza con el expresidente Hugo Chávez.

Maduro es protagonista de momentos decisivos en la historia reciente de Venezuela: desde su rol como canciller durante una etapa de intensa proyección internacional del país, hasta su liderazgo como presidente tras la partida física de Chávez en 2013. En estos años, ha enfrentado desafíos económicos, bloqueos internacionales y una compleja coyuntura geopolítica, manteniendo como eje de su gestión la defensa de la soberanía nacional, la estabilidad institucional y la continuidad del proyecto bolivariano.

La conmemoración de su cumpleaños no solo tiene un carácter personal, sino que es asumida por sus seguidores como una reafirmación del liderazgo revolucionario y del compromiso con la construcción de una Venezuela potencia, inclusiva y soberana. En este contexto, la fecha se convierte también en una oportunidad para destacar los avances sociales, la resistencia del pueblo venezolano y la vigencia del legado de Chávez en la conducción del país.