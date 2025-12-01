Presidente Nicolás Maduro: El pueblo venezolano consolida su defensa y unión nacional

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, destacó este lunes la reciente reorganización de los Comandos de Comunidad Bolivarianos Integrales (CCBI) como parte de un esfuerzo para fortalecer la participación popular y la preparación ciudadana en defensa de la soberanía nacional.

Durante la juramentación de estos comandos en el Palacio de Miraflores, Maduro resaltó la integración de ciudadanos, docentes, estudiantes y trabajadores en ejercicios de organización y coordinación con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), señalando que esta alianza refleja un modelo de defensa más amplio y estructurado que nunca antes se había implementado en el país.

El mandatario explicó que los CCBI constituyen la instancia superior de los comités de base ya existentes, y que su creación responde a los lineamientos aprobados en el V Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Cada comando se organiza territorialmente, mantiene un sistema propio de comunicación y fortalece la cohesión entre los distintos niveles de la comunidad y las autoridades locales.

Maduro también destacó la reciente Consulta Popular Nacional, realizada en noviembre, en la que los ciudadanos seleccionaron proyectos de infraestructura y obras comunitarias en sus localidades. “Estas consultas muestran que la ciudadanía está comprometida y preparada para participar activamente en la construcción de soluciones locales y en la defensa de la patria”, indicó.

El presidente enfatizó que, más allá de diferencias políticas o ideológicas, el país ha alcanzado un alto grado de unidad cívico-militar-policial. La organización territorial de los comandos y la participación de las comunidades son elementos fundamentales para mantener la estabilidad y la paz, ante cualquier amenaza externa.

