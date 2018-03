Presidente Nicolás Maduro envía al pueblo venezolano un mensaje de paz e integración

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, envió la noche de este domingo un mensaje de Paz, esperanza e inclusión al pueblo, de cara al venidero proceso electoral que se realizará en el país.

En transmisión de cadena de radio y televisión, el candidato de la Patria destacó que lo que son los preparativos del Consejo Nacional Electoral para los venideros comicios.

“Ha concluido ya la etapa de postulaciones organizada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para la realización de las elecciones presidenciales, así como de consejos legislativos y concejos municipales. Es Venezuela una de las democracias del mundo más convocante a su pueblo para el ejercicio libre, transparente para sea la voz de todos y todas que determine siempre los designios de nuestra Patria en los años que por venir”, dijo.

“Mi mensaje hoy es de esperanza, de inclusión, hoy no te hablo solo a ti hermano y hermana chavista, compañero compañera de tantas batallas a lo largo de todos estos años. Hoy también les hablo a todos los venezolanos, sin distinción alguna. Esto no se trata de izquierda o de derecha, es nuestra Patria, la que legaremos a nuestras hijas a nuestros hijos, hacia su futuro, es por la paz, es por su prosperidad futura, es lo que está en juego, la paz la prosperidad, la Revolución es con todos se les dijo y aquí no sobra nadie”, destacó el Mandatario nacional.

Habló a la mujer y al joven venezolano y afirmó que se está preparando el mañana para construir un país más grande y más justo para todos. “Venezuela es más grande cuando la construimos entre todas y todos. Venezuela es más grande cuando es más justa”, apuntó.

LLAMADO A VOTAR

Recordó que en 11 semanas exactamente, el domingo 20 de mayo, habrá en el país, así como en cada embajada y consulado a lo largo y ancho del planeta, no sólo Presidenciales sino también para los consejos legislativos de los 23 estados de la República y los concejos municipales de los 335 municipios de todo el país.

En ese sentido Maduro llamó a todos a participar: “Yo los llamo, vamos todos, vamos todos, a prepararnos desde ya para elegir, ejerzamos la libertad que nos proporciona el voto, a través del sistema electoral más justo, eficaz y transparente del mundo”.

Precisó que es la hora de dirimir entre el pasado y el futuro, entre el odio y la paz, entre quienes promueven y profundizan los problemas y quienes arriman el hombro para la búsqueda de soluciones.

“Elegir es tu derecho compatriota, ejércelo libremente, el mío es construir un camino, el tuyo recorrerlo como quieras, cuando quieras, no por ti, ni por mí, sino por el empeño que pones siempre para cuidar a tu padrea, a tu madre, a tu abuelo, a tus hijos, a tus hijas. No se trata de mi, se trata de ti. Me alegra como Presidente porque somos varios los que queremos luchar por Venezuela, con nuestras diferencias, si, con nuestras matices”, expresó.

T/Yorcellys Bastidas

F/Prensa Miraflores