Presidente Nicolás Maduro: «No a la guerra ni sangre por petróleo»

El presidente de la República, Nicolás Maduro, hizo un llamado a la unidad entre los pueblos de Venezuela, América y los Estados Unidos (EEUU) con el objetivo de «amarrarle las manos a los guerreristas y derrotar los planes de una guerra loca”.

La declaración fue emitida este jueves 11 de diciembre durante su visita a la sala de Autogobierno de la Comuna Amalivaca, ubicada en el sector Pinto Salinas, parroquia El Recreo, en Caracas.

Expresó, además, que con esa acción: «ayer se les cayó la máscara», indicando que «no, no es narcotráfico, ‘fake news’. No. Es el petróleo que se lo quieren robar y Venezuela va a defender su soberanía sobre sus recursos naturales y vamos a volver a triunfar», afirmó. «La victoria nos pertenece, hoy mañana y por siempre. ‘Victory forever». En este contexto, el mandatario se dirigió a la ciudadanía estadounidense, exhortándola a unirse para frenar a los «sectores extremistas, supremacistas y guerreristas» que buscan arrastrar a la juventud de EEUU a una «nueva guerra eterna, ahora en Suramérica». Al mismo tiempo, el presidente Maduro subrayó que el pueblo estadounidense conoce bien cuál debe ser el camino entre ambas naciones. «El destino de su país y Venezuela tiene que ser el respeto, la amistad y la cooperación», enfatizó. Asimismo, el mandatario citó encuestas para destacar la oposición de la opinión pública de EEUU a las acciones hostiles en el Caribe. Indicó que el 70% de la población estadounidense se encuentra en contra del «asesinato de lancheros en el Caribe», así como de la «total locura y la escalada militarista, extremista y supremacista» impulsada por dichos sectores.

T/CO