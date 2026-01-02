Presidente Nicolás Maduro recibió este viernes a Qiu Xiaoqi, enviado especial de China

Este viernes 2 de enero, el presidente Nicolás Maduro recibió en el Palacio de Miraflores a Qiu Xiaoqi, enviado especial del presidente chino Xi Jinping.

El encuentro, marcado por la calidez diplomática y la fraternidad, contó con la presencia de la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, y el canciller Yván Gil, junto a una delegación técnica y diplomática del gigante asiático.

El encuentro es el primer acto diplomático del año que reafirma la relación modélica entre ambas naciones, descrita como una unión estratégica entre una superpotencia y una nación emergente. Se espera que en la reunión se aborden puntos clave como la r evisión de acuerdos, más de 600 vigentes y los 31 convenios específicos firmados durante la histórica visita del presidente Maduro a China en septiembre de 2023.

T/Agencia