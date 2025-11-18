Presidente Nicolás Maduro: Venezuela es un pueblo de paz

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, rechazó este lunes la criminalización contra el pueblo venezolano, asegurando que las amenazas de invasión y masacre contra el país se basan en un falso pretexto para justificar conflictos internacionales.

Durante la emisión número 97 de su programa «Con Maduro +», el Mandatario Nacional afirmó que Venezuela es una Nación de paz, no de delincuentes, y cuya naturaleza pacífica y trabajadora es reconocida a nivel mundial.

«Se busca amenazar con que se va a provocar una masacre, una invasión a un pueblo que sencillamente está en paz, no es un pueblo de delincuentes, jamás lo ha sido. Al contrario, es un pueblo que vive con una paz hoy increíble, es un pueblo laborioso, educado, trabajador, un pueblo noble y solidario», afirmó.

El Mandatario Nacional equiparó las amenazas actuales con un patrón histórico de manipulación de la opinión pública, que es similar a las mentiras que se utilizaron para justificar intervenciones como las ocurridas en el Golfo de Tonkín, en la llamada Guerra de Vietnam, o en la guerra de Irak.

El Presidente también citó crímenes y golpes de Estado en América Latina, incluyendo la invasión de Panamá y la masacre en el barrio El Chorrillo, para ilustrar el costo humano y las graves heridas físicas y mentales que han dejado estas guerras eternas, criminales, ilegales e injustificadas.

Movimiento por La Paz

El Jefe de Estado expresó su esperanza de que un gran movimiento de opinión pública en EE.UU. se levante con la verdad de Venezuela, para «respaldar a Venezuela en su lucha por la paz y para rechazar completamente estas amenazas injustificadas, ilegales e inmorales».

T y F/Prensa Presidencial