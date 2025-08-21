Presidente Ortega: Los yanquis no han podido derrotar a los pueblos latinoamericanos

Los “yanquis” no han podido derrotar a los pueblos de Latinoamérica, que siempre han luchado por su soberanía y libertad, afirmó el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, a propósito de la XIII Cumbre Extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP).

Asimismo, destacó que los pueblos de Latinoamérica y el Caribe siempre han buscado la paz y el entendimiento, mientras que el imperialismo responde con golpes. «América Latina y el Caribe se declaró una zona de paz y así lo declaramos, así lo decidimos y así estamos actuando», acotó.

Como parte de su intervención, el presidente de Nicaragua se refirió a su vez a que Estados Unidos le teme a dirigentes como el Comandante Hugo Chávez, así como a la Revolución Cubana y la Revolución Sandinista, que lograron su soberanía.

Voces sensibles que protestan

Con respecto a la destrucción del pueblo palestino en Gaza, Ortega denunció que no hay reacciones por parte de las potencias democráticas europeas, ni de Norteamérica, cuyo objetivo es dominar toda la zona de Gaza.

Aunado a ello, añadió que hay voces sensibles que protestan, pero son silenciadas, dado que los organismos internacionales ignoran estas denuncias.

T y F/ VTV