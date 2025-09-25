Presidente palestino reafirma en la ONU: “No vamos a irnos de nuestra tierra”

El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abás, reafirmó ante la comunidad internacional que el pueblo palestino no abandonará su territorio y exigió el fin de la ocupación israelí. Sus declaraciones fueron transmitidas mediante un mensaje en video durante la 80ª sesión de la Asamblea General de la ONU.

Abás subrayó que la Franja de Gaza constituye una parte inseparable de Palestina y expresó la disposición de su gobierno a asumir la administración y la seguridad del enclave. En ese contexto, denunció que las acciones emprendidas por Israel en Gaza constituyen un crimen de lesa humanidad y pidió a la comunidad internacional actuar con firmeza frente a estas violaciones.

El mandatario también señaló que el movimiento HAMÁS no debe tener participación en la gestión de la Franja y planteó que las facciones armadas entreguen sus armas a la Autoridad Nacional Palestina como paso necesario para la construcción de instituciones sólidas en un futuro Estado.

Finalmente, Abás reiteró que Palestina aspira a vivir en paz dentro de las fronteras de 1967 e instó a los países que aún no reconocen la soberanía palestina a dar ese paso, como muestra de respaldo a la autodeterminación y la estabilidad regional.

