Presidente: parque de armas de la milicia está instalado y funcionando

El presidente de la República, Nicolás Maduro, afirmó que lo “alegraba mucho ver que el parque de armas de los milicianos está instalado y funcionando”, al referirse al despliegue de las unidades comunales de milicia en el eje Caracas–La Guaira.

Maduro detalló que todo el sistema de fusiles, armamento pesado y misiles están listos para “defender toda la zona del eje Caracas-La Guaira”.

La Milicia Nacional Bolivariana es considerada por el Gobierno como el «pueblo de a pie en armas» integrada por millones de ciudadanos que participan en la defensa territorial. En agosto de 2025, Maduro anunció el despliegue de 4,5 millones de milicianos en todo el país, como parte de un plan especial de alistamiento y preparación.

El mandatario ha insistido en que la milicia constituye un pilar de la unión cívico-militar, capaz de articularse con las comunas y consejos comunales para garantizar la soberanía nacional.

El mandatario también asomó que, pronto, el ministro Diosdado Cabello, de interior, Justicia y Paz, visitará este eje para revisar en asambleas el desarrollo de los cuadrantes de paz “seguridad absoluta para el pueblo”, añadió.

T/UN