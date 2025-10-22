Presidente de Perú declara estado de emergencia en Lima para enfrentar inseguridad

El nuevo presidente de Perú, José Jerí, anunció la declaratoria de emergencia en Lima y la provincia del Callao, por 30 días, bajo el argumento de enfrentar los altos índices de criminalidad e inseguridad que afronta el país sudamericano.

«El estado de emergencia aprobado por el Consejo de Ministros entra en vigencia a las 12 de la noche, y por 30 días, en Lima Metropolitana y el Callao, y presenta un nuevo enfoque», afirmó el mandatario peruano en un mensaje televisado en cadena nacional.

Jerí explicó que la medida que iniciará a las primeras horas del miércoles busca «cambiar la historia en la lucha contra la inseguridad en Perú», que se ha visto duramente afectada en los últimos meses por casos de robos, extorsiones y sicariatos.

El estado de emergencia permitirá planificar, implementar y ejecutar acciones para enfrentar la supuesta ola de criminalidad que afecta al territorio peruano. Desde el Consejo de Ministros informaron que la medida recoge las ideas de diversas entidades del Estado peruano e incluye un paquete de acciones orientadas a hacer frente a la criminalidad.

Según la ley peruana, el estado de emergencia implica que la Policía Nacional mantiene el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas.

F/Telesur