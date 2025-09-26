Presidente Petro participa en las marchas de Nueva York en contra de Netanyahu

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, participa en las multitudinarias marchas en contra de Israel y el Gobierno de Benjamín Netanyahu, que se registran en Nueva York, Estados Unidos (EE.UU.), en rechazo al genocidio de la población de Palestina en Gaza.

«Hemos hecho una propuesta hace dos días a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Creo que con el último veto que realizó EE.UU. en el Consejo de Seguridad, se acabó la diplomacia. La historia de la humanidad nos ha mostrado durante milenios que cuando la diplomacia se acaba, hay que pasar a otra fase de la lucha», expresó el mandatario colombiano a través de un megáfono desde las calles de Nueva York.

Petro añadió que «lo que ocurre en Gaza es un genocidio, no hay que decirlo de otra manera, es para desaparecer al pueblo palestino, y cuando hay genocidio se comete un crimen contra la humanidad».

Advirtió que no tiene nada contra el pueblo judío ni contra el pueblo de Israel y dijo que incluso tiene “varios amigos» de esa religión y país. Recordó que en su juventud se entrenó junto a camaradas de lucha de la Organización Liberal Palestina en los desiertos de Libia, cuando pertenecía al Movimiento 19 de Abril, y por eso conoce la lucha de los palestinos.

«Por eso hice la siguiente propuesta: por Asamblea General de los Pueblos en las Naciones Unidas, vamos a presentar una resolución que diga que se ordena a las Naciones Unidas la configuración de un Ejército de la Salvación del Mundo que tiene como primera tarea liberar a Palestina», comentó.

Asimismo, agregó que «si las dos terceras partes de las naciones votan a favor de esa resolución», la organización entrará en un proceso de unificación por la paz por Palestina. «Las naciones que voten, si se aprueba la resolución (…), tendrán la responsabilidad de configurar con sus propios Ejércitos esta gran unidad, primera en el mundo, de un Ejército que haga valer las órdenes de la justicia internacional».

En este contexto, acotó que el presidente de EE.UU., Donald Trump, también es responsable de esa situación. «Trump no habla de democracia, no habla de crisis climática, no habla de vida, solo amenaza y mata y deja matar a decenas de miles», concluyó Petro.

T y F/ VTV