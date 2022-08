Presidente Petro señala que con su gobierno «empieza la Colombia de lo posible»

Gustavo Petro se posesionó este domingo como presidente de la República de Colombia, tras recibir la banda presidencial y realizar el juramento de ley, en un periodo que irá hasta el 2026.

En medio de su discurso, el nuevo mandatario recordó el largo camino que recorrió junto a su equipo durante las elecciones.

«Hoy empieza la Colombia de lo posible. Estamos acá contra todo pronóstico, contra una historia que decía que nunca íbamos a gobernar, contra los de siempre, contra los que no querían soltar el poder. Pero lo logramos. Hicimos posible lo imposible con trabajo, recorriendo y escuchando, con ideas, con amor, con el corazón y con el cerebro, con esfuerzo. Desde hoy empezamos a trabajar para que más imposibles sean posibles en Colombia. Si pudimos, podremos», expresó.

“Tenemos que construir el país de la vida, este es el gobierno de la vida y de la paz, así será recordado”, comentó.

“La paz es posible si desatamos en todas las regiones de Colombia el diálogo social, para encontrarnos en medio de las diferencias, para expresarnos y ser escuchados, para buscar a través de la razón, los caminos comunes de la convivencia. Es la sociedad toda la que debe dialogar sobre cómo no matarnos y sobre cómo progresar”, agregó.

«Los colombianos y colombianas hemos sido, muchas veces en nuestra historia, enviados a la condena de lo imposible, a la falta de oportunidades, a los no rotundos. Quiero decirles a todos los colombianos y colombianas que me están escuchando […], que hoy empieza nuestra segunda oportunidad. Nos la hemos ganado. Se la han ganado. Su esfuerzo valió y valdrá la pena. Es la hora del cambio. Nuestro futuro no está escrito. Somos dueños del papel y podemos escribirlo juntos en paz y en unión», manifestó en su discurso.

«Agradezco la presencia de otros pueblos hermanos de Latinoamérica en tiempos en los que vemos a naciones hermanas entre sí matarse y acribillarse. Aquí, en el corazón de Colombia, en el corazón de América Latina, hay una decena de presidentes de la región con diversidad ideológica, con diferentes trayectorias pero todos unidos compartiendo esta fiesta de la democracia. Es hora de dejar atrás los bloques, los grupos y las diferencias ideológicas para trabajar juntos. Es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Juntos somos más fuertes. Hagamos realidad lo que soñaron nuestros héroes como Bolívar […]. No es una utopía ni s romanticismo: es el camino para hacernos fuertes en este mundo complejo. Si somos poder del conocimiento, de la economía, de la vida, si actuamos juntos, la voz de América Latina se escuchará en el concierto de los pueblos del mundo».

T/CO con información de Wradio