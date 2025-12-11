Presidente Putin ratifica respaldo al Pueblo y Gobierno de Venezuela en defensa de la soberanía

Ante las amenazas y agresiones por parte del imperialismo de Estados Unidos (EEUU), este jueves el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, ratificó su respaldo al Pueblo y Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en la defensa de la paz y la soberanía nacional, durante una conversación telefónica con su homólogo Nicolás Maduro.

Así lo informó la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, al destacar que, durante la llamada, ambos mandatarios coincidieron en seguir reimpulsando la cooperación bilateral, “estableciendo como lugar de la próxima CIAN (Comisión Intergubernamental de Alto Nivel) la ciudad de Caracas. Rusia y Venezuela profundizan sus lazos de amistad y hermandad estratégica”, refirió.

Rodríguez compartió el comunicado oficial de la Cancillería venezolana, en el que se detalla que el Dignatario ruso “ratificó de manera firme y categórica su apoyo y respaldo al presidente Nicolás Maduro en los esfuerzos nacionales para consolidar la paz, la estabilidad política, el desarrollo económico y la protección social del pueblo venezolano”. Además, “subrayó que el pueblo venezolano merece absoluto respeto en su lucha legítima por la defensa de su soberanía e independencia”.

REDACCIÓN MAZO