Presidente Putín reconoce la valentía del pueblo de Venezuela y del Presidente Maduro

Desde el «Jueves de Comuna», llevado a cabo en la comunidad de Pinto Salinas, del municipio Libertador, el presidente Nicolás Maduro confirmó que sostuvo una llamada telefónica con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en la que fue reconocida su valentía ante las amenazas imperialistas.

«Hoy recibí una llamada en ruso. Tuve una larga conversación con nuestro hermano mayor, amigo, valiente; el presidente Vladimir Putin de Rusia. Quien me pidió que le transmitiera al pueblo de Venezuela, me lo dijo así: (…) quiero expresarte mi admiración por el ejemplo de valentía del pueblo de Venezuela, frente a las circunstancias que le ha tocado vivir. Y quiero que sepas que nosotros apoyamos de manera invariable al proceso venezolano, al presidente Maduro y a los esfuerzos de ustedes por defender su soberanía nacional y la paz de toda la región suramericana», describió el Jefe de Estado venezolano sobre la conversación sostenida.

Ante los representantes de la Comuna Socialista Amalivaca y de los 40 delegados y delegadas de los países Argelia, Burkina Faso, Egipto, Canadá, Estados Unidos de América, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Kazajistán, Líbano, Vietnam, Antigua y Barbuda, Barbados, Dominica, Haití, Martinica, San Vicente de las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago, España, Francia, Isla Canarias, Italia, Reino Unido, Rusia y Suecia, participantes en la Asamblea de los Pueblos por la Soberanía y la Paz en Nuestra América y presentes en el encuentro comunitario, el Mandatario nacional agradeció el apoyo internacional recibido.

El presidente Maduro detalló que ambos mandatarios sostuvieron una conversación extensa; ya que hace días atrás, entre Rusia y Venezuela se firmaron 19 nuevos proyectos de cooperación en el campo de la ciencia, la tecnología, la salud, la agricultura, la industria, la energía, entre otros ámbitos de acción.

T/Prensa Presidencial