Presidentes de Belarús y EE. UU. sostienen diálogo telefónico

Los presidentes de Belarús, Alexander Lukashenko, y de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvieron una conversación telefónica en la que discutieron temas de la agenda bilateral, asuntos regionales y la situación en Ucrania.

La noticia fue difundida por el canal de Telegram Pul Pervogo, un medio cercano al servicio de prensa del gobierno bielorruso.

Según el informe, ambos líderes acordaron seguir en contacto, y Lukashenko extendió una invitación a Trump y su familia para visitar Minsk, la cual fue aceptada.

Por su parte, Trump calificó la llamada como «muy positiva» en su cuenta de Truth Social y adelantó que espera reunirse con su homólogo belaruso en el futuro.

Durante el diálogo, Trump agradeció a Lukashenko la reciente liberación de 16 prisioneros y señaló que se están negociando la excarcelación de 1300 personas más.

Finalmente, el presidente estadounidense indicó que la conversación también sirvió para abordar temas relacionados con la cumbre que sostendría ese mismo día con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en Alaska.

T/CO