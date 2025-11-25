Presidentes presidentes Putin, Xi Jinping, Lukashenko y Díaz-Canel se solidarizaron con el presidente Maduro

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, celebró su cumpleaños el pasado domingo 23 de noviembre acompañado de muestras de solidaridad enviadas por líderes de distintos países. Los mandatarios de Rusia, China, Bielorrusia y Cuba hicieron llegar cartas de felicitación en las que reafirmaron su respaldo frente a las presiones ejercidas por Estados Unidos contra la nación suramericana.

Durante la edición número 98 del programa «Con Maduro+», en el segmento «Zona Digital», el comunicador Miguel Pérez Pirela compartió fragmentos de estas misivas, subrayando el reconocimiento internacional hacia el jefe de Estado venezolano.

Entre ellas destacó el mensaje del presidente ruso Vladimir Putin, quien aseguró: «Estoy seguro de que bajo su liderazgo, Venezuela superará con dignidad todas las pruebas y defenderá sus intereses legítimos en estos tiempos turbulentos. Confirmo nuestra solidaridad inalterable con el pueblo amigo de Venezuela».

Visiblemente emocionado, Maduro agradeció las palabras de sus homólogos y señaló que estos gestos reflejan «un amor creciente y fervoroso que existe en el mundo hacia Venezuela».

T/CO con información de Prensa Presidencial