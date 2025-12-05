Presupuesto para 2026 destina mas del 77% a la inversion social

En su programa «Maduro Live De Repente», el presidente de la República, Nicolás Maduro sostuvo una llamada telefónica con la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, en la que la funcionaria destacó que «a pesar de todas las amenazas, las agresiones, de todas las dificultades que buscan causarle al pueblo venezolano, el balance fue completamente positivo, es una Venezuela que está produciendo en todos los ámbitos».

El Jefe de Estado aclaró en su intervención que este esfuerzo ha sido «a pulmón propio, cumpliendo la máxima del Gran Libertador del Sur, José Gervasio Artigas: no esperemos nada, sino de nosotros mismos».

En su intervención, la Vicepresidenta Ejecutiva indicó que el porcentaje de la inversión social en este presupuesto, es del 77.8%, mientras que en la IV República nunca pasó el 40%. «Siempre fue considerado un gasto, nunca una inversión, nunca fue discutida con el pueblo», dijo.

Rodríguez explicó que en el presupuesto se incluyó el Plan de las 7 Transformaciones, las Agendas Concretas de Acción (ACA) y las Consultas Populares, «de tal manera que es un verdadero presupuesto participativo», precisó la alta funcionaria del Gobierno.

De una forma muy contundente, en el contacto telefónico, la Vicepresidenta Ejecutiva aclaró que el país está viendo el esfuerzo del pueblo, el cual es indetenible «porque en medio del terrorismo psicológico, de amenazas, que si el buque, que si tomado el Mar Caribe con estas agresiones militares; aquí está el pueblo respondiendo en Unión Nacional», manifestó Rodríguez.