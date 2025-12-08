Presupuesto para la inversión social de 2025 se incrementará hasta un 77%

En la Sala Nacional del Sistema de Gobierno Popular, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, presentó este lunes un balance comunal en el que informó que para el año 2025 el presupuesto destinado a la inversión social se incrementará hasta alcanzar el 77%, con el objetivo de fortalecer directamente a las comunidades.

El mandatario explicó que la propuesta se encuentra actualmente en discusión en la Asamblea Nacional y que la mayor parte de los recursos será aplicada de manera inmediata en proyectos definidos por el pueblo, a través del voto directo y la participación organizada.

Maduro destacó que este esquema representa una transformación en la gestión del Estado, tanto en el ámbito nacional como regional y municipal, al colocar a las comunas y circuitos comunales como protagonistas del proceso de democratización.

Presupuesto vinculado a la Agenda Concreta de Acción

El jefe de Estado recordó que desde 2024 el diseño del presupuesto comenzó a articularse con la Agenda Concreta de Acción (ACA) de cada comunidad, lo que garantiza que las prioridades locales se reflejen en la planificación nacional.

Finalmente, el presidente insistió en que Venezuela debe superar lo que calificó como “falsa democracia burguesa”, reafirmando que el Estado comunal constituye la verdadera expresión de la democracia, basada en la participación directa y en la construcción de un nuevo modelo de justicia social.

T/CO con informacion de Prensa Presidencial