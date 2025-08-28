Primer Encuentro de Apicultores se realizará en Portuguesa

Con la intención de fortalecer la producción local y el desarrollo sostenible en el estado Portuguesa, la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología (Fundacite) invita a participar en el primer Encuentro de Apicultores de la región.

Durante la jornada presentarán el proyecto de investigación e innovación en apicultura orgánica que busca fomentar el intercambio de conocimientos y experiencias entre los productores.

La actividad se celebrará el jueves 28 de agosto de 2025, a las 9 de la mañana en la Comuna El Maizal, sector La Lucía, en el municipio Araure.

Con estas iniciativas el Gobierno nacional promueve prácticas que benefician tanto al ambiente como a la calidad de los productos apícolas, posicionando a Portuguesa como un referente en la producción sostenible.

F/Mincyt con información de la Fundacite Portuguesa