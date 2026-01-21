Primer ministro de Groenlandia pide a su pueblo prepararse para una posible invasión de EE.UU.

El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, instó a los residentes a prepararse para una invasión militar estadounidense ante las crecientes amenazas de Donald Trump de tomar el control de la isla perteneciente a Dinamarca.

«No es probable que se utilice la fuerza militar, pero aún no se ha descartado. El líder del otro bando ha dejado muy claro que no se descarta y que, por supuesto, debemos estar preparados para todo lo posible», manifestó el alto funcionario en una rueda de prensa este martes.

En este contexto, aseguró que las autoridades de la isla formarán un grupo de trabajo que tendría como objetivo ayudar a la población a prepararse a cualquier interrupción en la vida cotidiana. El Gobierno también prepara la difusión de nuevas orientaciones para la ciudadanía, entre ellas la sugerencia de disponer en casa reservas de alimentos suficientes para un periodo de cinco días, señaló.

Al mismo tiempo, Nielsen enfatizó que Groenlandia forma parte de la OTAN y, si se produjera una escalada, «tendría consecuencias para el resto del mundo». Destacó que la isla debe reforzar su cooperación con Dinamarca, la OTAN y los países líderes de la Unión Europea.

T/RT