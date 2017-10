Caracas y Magallanes chocarán esta noche en Valencia

La Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) poco a poco va entrando en calor, y para esta segunda semana de competencias presenta la rivalidad más famosa de la pelota criolla y que congrega toda la historia del beisbol profesional en el país.

Las novenas de los Leones del Caracas y los Navegantes del Magallanes, chocarán por primera vez en la temporada y lo harán en la ciudad de Valencia, hogar de los bucaneros, donde se estima que más de 15 mil personas se den cita para festejar el juego.

Debido a que este clásico es el de mayor importancia en la LVBP, los cuerpos de seguridad del Estado venezolano, colocarán a disposición a más de 300 uniformados que velarán por la seguridad e integridad de las y los fanáticos venezolanos.

Así llegan

Para el primer round de la batalla de los gigantes de la pelota rentada de la nación, los melenudos llegan con un excelente récord de cinco juegos ganados y tan solo dos derrotas, sin contar el duelo de ayer por la noche frente a los Tiburones de La Guaira.

“El equipo se ha visto bien y creo que con el pasar de los días estará mucho mejor. Está será mi primera experiencia ante el Magallanes, que dicen es uno de los equipos más fuertes de la liga y de los que más historia tienen. La verdad es que estoy ansioso que llegue el juego”, declaró Mike Rojas, mánager de los capitalinos.

Mientras que los bucaneros arriban al compromiso con un récord nivelado en tres derrotas y victorias, sin incluir el duelo de anoche ante los Tigres de Aragua, que son los líderes del torneo local.

Por su parte, Omar Malavé, estratega de los filibusteros expresó: “Tuvimos un mal inicio de temporada pero el equipo cada vez está mejor. Se han ido sumando piezas importantes que, sin duda alguna, nos van a ayudar mucho”.

Los lanzadores

Para la jornada de esta noche que se iniciará a las 7:00 pm en el Estadio José Bernardo Pérez de la ciudad de Valencia, el mánager Malavé ha anunciado al zurdo norteamericano John Lamb, quien viene de lanzar en la filial triple A de Los Angeles de Anaheim, en la que dejó una foja de 6-3 y 5.37 de efectividad.

“Lamb es un buen lanzador del que esperamos pueda estar en el juego por lo menos cuatro o cinco entradas. Él ya está listo y veremos como le va en el compromiso”, sostuvo Malavé.

Mientras que por los melenudos estará en la lomita el cubano Yoanys Quiala, quien está en el país desde hace varias semanas y está completamente listo para lanzar.

“Soy del tipo de lanzador que suele utilizar todo el comando para frenar a los bateadores. Me han dicho que esta liga es fuerte y vine para poder probarlo. Me gusta mucho esta ciudad porque se parece mucho a cuba en sus calles y además mis colegas cubanos acá me hacen sentir como en casa”, agregó Quiala.

Quiala, quien apenas cuenta con 23 años de edad, pertenece a la organización de los Astros de Houston en los Estados Unidos, y este año lanzó en la filiales clase A fuerte y doble A, en las cuales dejó una foja de nueve juegos ganados con cinco derrotas y una excelente efectividad de 2.53 puntos.

El cubano, durante la temporada en territorio norteamericano logró lanzar 108 entradas completas en las que permitió 105 imparables, le fabricaron 43 carreras y tan solo 31 fueron limpias, permitió seis estacazos de vuelta completa, otorgó 24 boletos y guillotinó a 92 rivales.

T/ Jhondeni Jaramillo C.

F/ José Meneses

