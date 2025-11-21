Primera avanzada bolivariana arribó a Lima para los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025

Las primeras delegaciones deportivas criollas arribaron este miércoles y jueves en suelo peruano en un importante grupo conformado por 14 disciplinas para finiquitar detalles con vista al arranque de los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025 el fin de semana.

El grupo de disciplinas deportivas fue recibida en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, de la ciudad de Lima, por las autoridades del Ministerio del Deporte Henyelberth Herrera, viceministro de Alto Rendimiento, y Yarelis Santos, directora técnica de Alto Rendimiento; y José Barreto, jefe de misión de la delegación de Venezuela.

“Estamos recibiendo a esta primera avanzada conformada por atletas, entrenadores, médicos y resto del equipo interdisciplinario, ya rumbo a participar en este importante evento”, comentó el viceministro Henyelbert Herrera.

Sitial de honor

Los equipos que desembarcaron en la capital peruana previamente el miércoles 19 completaron un total de 121 personas entre ellos atletas de los deportes softbol, hockey sobre césped femenino y masculino, tiro deportivo, ciclismo bmx libre, lucha bádminton y natación.

Parte de estas selecciones arrancarán primero las carreras por las medallas de oro para el país en el programa de competencias de la cita continental a partir del sábado 22 de noviembre y lo harán en un esfuerzo por recuperar el sitial de honor en la justa que se extenderá hasta el 7 de diciembre siguiente.

Planificación y método

Asimismo, este jueves 20, en horas de la mañana llegaron a territorio inca los equipos venezolanos de los deportes vela, surf, tiro con arco, pentatlón moderno, canotaje, gimnasia y billar.

“La delegación de Venezuela es una de las más grandes que va participar en Ayacucho-Lima 2025 y estamos supercontentos porque hay buena vibra y muy buena actitud en la mística de todos los equipos de trabajo, esta es una familia que se ha venido construyendo durante todo este año con mucha planificación y método para que hoy podamos tener lo que hemos construido”, aseveró el ministro Franklin Cardillo quien despidió en el Aeropuerto internacional de Maiquetía a la segunda avanzada integrada por un grupo de 115 personas.

Próximas avanzadas

El total de la delegación venezolana está conformada por 778 personas, 529 de ellos atletas y el restante del equipo está integrado por los equipos interdisciplinarios, técnicos, personal médico, logístico y administrativo.

Los siguientes grupos de selecciones venezolanas que viajarán a Perú lo harán en las avanzadas programadas para el 28 de noviembre con los deportes triatlón, ciclismo de pista, béisbol, tenis de mesa, judo, atletismo y tenis campo.