Primera Consulta Popular Nacional del año será el 8 de marzo

En conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Gobierno Nacional ha convocado la primera Consulta Popular Nacional del 2026, programada para el próximo 8 de marzo. Esta jornada histórica permitirá a las comunidades de todo el país acudir a las urnas para elegir democráticamente los proyectos que serán financiados por el Estado, reafirmando así el papel protagónico de las mujeres y la juventud en la construcción del socialismo territorial.

Los proyectos que se someterán a votación se centrarán en dos dimensiones estratégicas: la Transformación Económica, que se enfocará en emprendimientos y proyectos productivos locales, y la Ciudad Humana, que abarcará obras de infraestructura, servicios y mejoras del hábitat. Esta metodología de gobierno directo permitirá que el propio pueblo identifique y priorice las soluciones a sus necesidades más urgentes.

La convocatoria invita a todos los consejos comunales y comunas a movilizarse, bajo el espíritu de las “guerreras venezolanas”, para participar activamente en este proceso. Con esta iniciativa, Venezuela continúa profundizando su modelo de democracia directa, donde la ejecución de los recursos queda en manos del pueblo organizado, garantizando así la transparencia y la eficiencia en cada obra.

El evento no solo busca empoderar a las comunidades en la toma de decisiones, sino que también promueve la igualdad de género y la participación activa de las mujeres en la vida política y social del país. A través de esta consulta, se espera que se fortalezcan los lazos comunitarios y se impulse un desarrollo más equitativo y sostenible.

Con la Consulta Popular Nacional, el Gobierno reafirma su compromiso con la participación ciudadana y la construcción de un futuro en el que cada venezolano tenga voz y voto en el desarrollo de su comunidad. Esta jornada representa una oportunidad única para que la población se involucre en la creación de un país más justo y próspero para todos.

F/YVKE