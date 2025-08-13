Primera jornada de fase nacional de Olimpiadas de Robótica Creativa 2025 culmina de manera exitosa

La primera jornada de la fase nacional de la Olimpiada de Robótica Creativa 2025, celebrada en Caracas, culminó de manera exitosa y deslumbrante, manifestó la ministra para Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez Ramírez.

«Nuestros semilleros científicos demuestran un gran nivel de creatividad con proyectos de innovación que superan las expectativas, enfocados en los motores productivos de la Agenda Económica Bolivariana», expresó la ministra a través de su canal en Telegram.

La también vicepresidenta sectorial de Ciencia, Tecnología, Ecosocialismo y Salud narró que en la actividad, realizada en el Complejo Militar Fuerte Tiuna, disfrutaron de la capacidad que tienen los niños, niñas y jóvenes de trabajar en equipo y desarrollar la programación de los robots.

«Mañana continuaremos celebrando el conocimiento y el gran valor de nuestra juventud. Las Olimpiadas de Robótica Creativa 2025 son ciencia para la vida, para la paz y el desarrollo nacional», sostuvo la vicepresidenta sectorial.

Asimismo, destacó que la agenda de robótica que se promueve desde el Gobierno Bolivariano «es una oportunidad para el crecimiento de nuestro país».

Este 12 y 13 de agosto cerca de 200 participantes se concentraron en Caracas para culminar la última etapa de un ciclo de competencias regionales (en Anzoátegui, Carabobo y Zulia).

F/Mincyt