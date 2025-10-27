Primera ministra de Barbados alerta sobre amenaza militar de EE.UU. y reafirma al Caribe como zona de paz

La primera ministra de Barbados, Mia Mottley, advirtió sobre el aumento de la presencia militar de Estados Unidos en el Caribe, calificándolo como un riesgo para la estabilidad y la seguridad de la región.

La declaración fue realizada durante la 86ª Conferencia Anual del Partido Laborista de Barbados, donde la mandataria reafirmó el compromiso de su país y de los Estados del Caribe con el principio de paz regional.

Mottley señaló que el Caribe enfrenta actualmente “una multiplicidad de amenazas”, entre ellas el desplazamiento de embarcaciones de guerra estadounidenses en aguas cercanas a Barbados y otras naciones insulares. Subrayó que esta situación ha despertado preocupación legítima entre los gobiernos del área, que consideran prioritaria la defensa de su soberanía.

“Esto no es tiempo de piratas, este es el 2025”, expresó la jefa de Gobierno, al rechazar cualquier intento de intimidación o ejercicio de fuerza militar en el hemisferio. Asimismo, recordó que los países del Caribe han trabajado durante décadas para consolidarse como una zona de paz, basada en el respeto mutuo y la cooperación internacional.

Mottley enfatizó que la historia del Caribe está marcada por siglos de dominación y violencia impuesta por potencias extranjeras, y advirtió que ningún Estado de la región está dispuesto a retroceder a esas épocas. Reafirmó que el Caribe mantendrá su defensa firme del diálogo y la diplomacia como pilares para preservar la estabilidad y el respeto entre las naciones.

T/CO