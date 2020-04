Prisca Dávila encendió la “luz de la música” para reflexionar e iluminar al público

La artista debió cancelar un concierto que tenía previsto para este mes en Caracas y una gira en mayo por Latinoamérica

Composiciones recientes como ”Esperanza”, “Dakum” dedicada a su hijo, “Despedida” y otras piezas incluidas en sus producciones discográficas, como por ejemplo “Pikirillo”, “Paz y jazz” y “Tonada de ordeño”, entre otras, conformaron el repertorio que ofreció la virtuosa pianista, compositora y cantante Prisca Dávila, desde la intimidad de su hogar y trasmitido en vivo por sus redes sociales el pasado sábado 18 de abril, evento que tuvo una multitudinaria acogida por parte del público de diversas partes del mundo que se mantiene en aislamiento social debido a la pandemia por la Covid-19.

Como tantas otras similares, esta iniciativa de Prisca Dávila tenía como objetivo compartir con el público la luz de la música, no solo para disfrutar sino además para reflexionar sobre el momento tan complejo que atraviesa la humanidad.

“Siempre he creído que ante la oscuridad tenemos que conectarnos cada vez más con la luz de la música, por eso quise realizar este concierto Live”, explicó la pianista en una entrevista con el Correo del Orinoco, previa al recital, vía correo electrónico.

IMPROVISACIÓN PARA MEDITAR

“En todos los temas improviso y para este concierto en particular voy a realizar una pieza que será una improvisación libre, una composición instantánea. Desde que comenzó la cuarentena tengo el hábito de realizar una improvisación diaria en el piano como forma de meditación”, comentó la cantante lírica.

Sin embargo, cuando las improvisaciones son en vivo la cosa cambia. Usualmente los músicos articulan sus creaciones espontáneas, cuando son en directo, de acuerdo a la energía que emane de la audiencia y del ambiente. En este caso, el público no estaba de cuerpo presente, solo por medio de mensajes que la artista obviamente no podía leer mientras sus dedos jugaban, movidos por la imaginación, a lo largo del teclado. Todo en una meditación que partió de lo individual y se extendió hasta sus seguidores.

VISUALIZAR EL FINAL

A lo largo de la cuarentena Prisca Dávila ha logrado conectarse a diario con la luz de la música. Se ha enfocado en lo que puede aprender, mejorar y ayudar, con sus altos y bajos. “No cuento los días, trato de vivir en el presente cada día y visualizar el final”, reveló.

Hasta ahora, admitió, ha llevado bien la cuarentena, con múltiples actividades diarias, en buena medida ligada a su rol como madre. La rutina incluye jugar con su hijo de 5 años, a parte de enseñarle a leer y escribir. Además le alcanza el tiempo para estudiar marketing digital, hacer ejercicios y, por supuesto le dedica varias horas a las teclas blanquinegras, improvisa y da clases de piano y de música a niños y adultos, con el apoyo de las herramientas digitales.

LO QUE LA CUARENTENA SUSPENDIÓ

De momento, no tiene claro si los conciertos desde su casa, trasmitidos vía redes sociales, se repetirán con regularidad mientras se mantenga la cuarentena. “De momento no tengo estimado que sea de forma periódica, pero estamos en un momento de incertidumbre y en el que todo puede cambiar. Creo que a medida que la cuarentena sea más larga es más retador superarla, por eso en este momento, que ya tiene un mes, sentí que es el momento preciso para hacer el concierto. Mientras más tiempo llevas en cuarentena más difícil se hace sostenerla, por eso me motivé a realizar este Live desde la sala de mi casa”, aclaró la artista integral e historiadora egresada de la UCV.

En su caso, la cuarentena para evitar la propagación del SARS-CoV-2 obligó a suspender un nuevo concierto que tenía previsto para este mes de abril, en el Centro Cultural BOD, en Caracas, llamado Jazz Experience. Y para mayo tenía preparada una gira de conciertos y clases magistrales en diferentes localidades de Latinoamérica.

ANTES DE LA TORMENTA

Ya mucho antes de la cuarentena la artista venezolana de proyección internacional había iniciado la publicación de una serie de videos titulada Prisca Moments (Momentos Prisca), un proyecto audiovisual en el que interpreta su música. El primer lote lo componen cerca de 17 piezas audiovisuales de corta duración, realizados en formato de cine por el director Leonte Ortega y Enviú Productions.

De acuerdo al portal oficial de Dávila, en Prisca Moments la artista hace versiones inéditas de sus composiciones e interpretaciones para piano y piano y voz: recrea momentos musicales y audiovisuales que recorren una selección de temas de su discografía y nuevas composiciones en versiones miniaturas..

El estreno de la serie fue el 7 de noviembre del año pasado con el primer video de su composición “Merengue Eólico” y en diciembre siguiente se publicó el segundo video del tema dedicado a su hijo, “Dakum”.

A lo largo de la serie el público puede disfrutar, por medio de la red social YouTube de versiones inéditas de los temas que forman parte del repertorio de Prisca Dávila, entre los que se cuentan “Lydiando merengue”, “Esperanza”, “Pikirillo”, “Pikitango”, “Marieva”, “Estoy Aquí”, “Nueve meses”, “Manisero”, “Alma llanera”, “Quirpa”, “Tonada de ordeño”, “Paz y jazz”, “Flor de la canela”, “Dakum”, “Bolero de la despedida” y “Despedida”.

