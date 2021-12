«Problemas técnicos» obligan a la UEFA a repetir sorteo de la Champions

La UEFA ha anunciado los resultados del nuevo sorteo de octavos de final de la Champions League, luego de que se tomara la decisión de repetirlo debido a un «problema técnico» que desembocó en un error a la hora de la selección de los equipos que pueden jugar entre sí.

Estos son los partidos que tendrán lugar en esta nueva fase, que reúne a los 16 mejores clubes del torneo.

Salzburgo vs. Bayern de Múnich

Sporting de Portugal vs. Manchester City

Benfica vs. Ajax

Chelsea vs. Lille

Atlético vs. Manchester United

PSG vs. Real Madrid

Villarreal vs. Juventus

Inter vs. Liverpool

La UEFA anuló este 13 de diciembre el sorteo por un «error material». Dicha falla provocó inconsistencias a la hora de «dar instrucciones» a los funcionarios sobre los equipos que pueden enfrentarse, y eso afectó la elección de los potenciales oponente del Atlético de Madrid, ya que el Manchester United no fue incluido en ese grupo.

El reglamento de la UEFA señala que los equipos que se enfrentaron en la fase de grupos no podrán hacerlo en los octavos. En este orden de ideas, ambos equipos debían compartir el mismo tazón en el sorteo. Por otro lado, el Liverpool, que sí enfrentó al club dirigido por Diego Simeone, apareció como posible rival.

T/RT

F/Archivo