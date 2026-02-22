Proceso de Amnistía avanza con excarcelaciones y casos con medidas cautelares

El proceso de amnistía avanza con las excarcelaciones y atendiendo casos con medida sustitutiva de libertad, informó el presidente de la Asamblea Nacional (AN), diputado Jorge Rodríguez (PSUV/Nacional), este sábado en rueda de prensa.

El parlamentario ratificó que el proceso está en pleno desarrollo e indicó que se están revisando 1.557 solicitudes de amnistía de privados de libertad, y 11 mil peticiones de personas con medida sustitutiva de privación de libertad.

Destacó que los casos de los centros de reclusión en la Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y de El Helicoide son los primeros que se están atendiendo.

El máximo representante del Legislativo explicó que la hoja de ruta a seguir en el cumplimiento de los lapsos que pidió la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, sobre los casos susceptibles a la Ley de Amnistía, se están dando de manera inmediata.

Asimismo, reiteró que la Comisión Especial de Seguimiento de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática está en sesión permanente, atendiendo los casos para que no aparezcan retrasos indebidos.

«Los lapsos sobre la Comisión de Seguimiento de la Ley de Amnistía es ya, inmediato. Lo que mencioné yo, sobre las 1.500 solicitudes, está ocurriendo en tiempo real. Sobre las 11 mil personas que tienen medidas sustitutivas, está ocurriendo en tiempo real, y sobre las cientos de liberaciones que están ocurriendo el día de hoy, también está ocurriendo en tiempo real», precisó el parlamentario.

Rodríguez indicó que en los casos no contemplados en la Ley de Amnistía, se abrió un espacio para que instancias, como el Programa de Convivencia y Paz y de la Revolución Judicial, puedan atender y recomendar medidas, y que haya posibilidades de que en esos casos estén incluidos militares.

«Hay muchas otras personas que están siendo consideradas. No en el ámbito que contempla la Ley de Amnistía, porque es muy específico su ámbito, sino en el ámbito de medidas de gracia o de indulto por parte del Ejecutivo Nacional», indicó.

El parlamentario instó a no caer en provocaciones del extremismo al tergiversar los alcances de la ley de Amnistía.

«Eso no nos va a detener, ya los conocemos, ya sabemos cuáles son sus prácticas, y esta ley es justamente para dejar atrás esas prácticas, esas intenciones aviesas de quienes llevaron al país a una de las más grandes tragedias que ha sufrido», subrayó Rodríguez insistiendo en que el mejor camino, es la paz.

Prensa AN