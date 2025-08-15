Producción de cacao venezolano crece 10 % en 2025

La producción de cacao en Venezuela creció 10 % durante el primer semestre de 2025 respecto al mismo período del año anterior, resultado del esfuerzo de los productores y del respaldo de las políticas públicas que impulsan el desarrollo agrícola nacional.

Vicente Petit, representante de la Asociación Nacional de Productores de Cacao de Venezuela (Asoprocave), informó que el mercado internacional ha sido un factor decisivo, con precios estables entre 6 y 7 dólares por kilo y proyecciones de 7.000 a 8.000 dólares por tonelada en los próximos meses. Este escenario, afirmó, representa una oportunidad histórica para consolidar el sector.

En el estado Miranda, se entregaron 100 mil plantas de cacao a productores, lo que permitirá ampliar en 100 hectáreas la superficie cultivada. Aunque el panorama es alentador, Petit señaló que persisten retos en el control de enfermedades de los cultivos, por lo que se requiere mayor apoyo fitosanitario.

Paralelamente, el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras avanza en la diversificación de mercados y en exportaciones estratégicas, fortaleciendo el prestigio del cacao venezolano como producto de calidad premium y competitivo en los más exigentes destinos internacionales.

T/CO